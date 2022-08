Napoli-Monza sold-out, i tifosi richiedono a gran voce di far aprire gli anelli inferiori

Dopo il grande entusiasmo per la campagna acquisti azzurra con l’arrivo di Ndombele, Simeone e Raspadori e la convincente trasferta di Verona, i tifosi azzurri hanno prontamente richiesto a gran voce l’apertura di tutti i settori dello stadio. Non a caso dopo gli avvenimenti sopracitati si sono affrettati tutti i fan azzurri ad acquistare i biglietti disponibili su Ticketone, non comprendenti quelli degli anelli inferiori, ancora chiusi, che hanno scatenato il malcontento dei supporters partenopei.