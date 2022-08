CDM – Navas a parametro zero? Attenzione ad un dettaglio per l’ingaggio

Secondo quanto riporta “Il Corriere del Mezzogiorno” Keylor Navas sarebbe pronto a lasciare il PSG per il Napoli grazie ad un dettaglio che così irrilevante non è:

“Il Napoli insiste per Keylor Navas, i contatti con il Paris Saint Germain sono quotidiani sia per il trasferimento di Fabian Ruiz che per il portiere costaricense.

Il Psg lo libererebbe garantendogli una cospicua buonuscita che consentirebbe al Napoli, con un biennale più opzione per un’altra stagione, di garantirgli un ingaggio considerevole approfittando del Decreto Crescita“.