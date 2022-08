Ansa – Dazn rimborserà i propri clienti del 50% dell’abbonamento mensile

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Dazn rimborserà in automatico i propri clienti per una cifra pari alla metà dell’abbonamento mensile. I disservizi della piattaforma nel corso della prima giornata di campionato hanno suscitato un diffuso malcontento tra gli appassionati di calcio tanto da far intervenire vari enti come l’AgCom.

“Saranno rimborsati in modo automatico, senza dover compilare moduli, tutti gli abbonati alle prese col problema di Dazn sabato e domenica scorsi: è questo, apprende l’ANSA, il lodo raggiunto dalla Sottosegretaria Valentina Vezzali con la piattaforma tv, il Ministero dello Sviluppo Economico, AgCom e la Lega Serie A per indennizzare i cittadini dopo i disservizi della prima giornata di campionato. L’indennizzo, che arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del valore mensile dell’abbonamento: tra 10 e 20 euro, a seconda del canone mensile”.