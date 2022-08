Diego Demme, in questa stagione sulla carta è il vice Lobotka; il centrocampista tedesco ha perso la titolarità che aveva con mister Gattuso e anche a causa dello scarso minutaggio, è il centrocampista che più si è involuto tra quelli in rosa.

E, per lui, questo inizio di stagione non è altrettanto positivo: il giocatore, che sembrava anche in procinto di partire, ha rimediato una botta durante l’allenamento odierno tra la caviglia e il piede.

Domani il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami, ma la sua presenza contro il Monza è a rischio.

Fonte: Sky.