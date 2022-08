Simeone, arrivano le prime parole dell’argentino: “Destinati ad unirci”

Dopo settimane di trattative, l’affare che vede il trasferimento di Giovanni Simeone dal Verona al Napoli si è concluso.

Grande colpo per il Napoli, con il giocatore, reduce da un’ottima stagione a Verona, che ha già espresso la sua felicità per l’arrivo a Napoli. Infatti, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, il “Cholito” ha speso parole al miele per la città campana.

Ecco il tweet in questione: