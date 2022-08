Rrahmani: “Scudetto? Dobbiamo giocare partita per partita. Kim? Ci stiamo trovando bene”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni.

“Stagione? Era importante iniziare bene, poi dopo diventa più facile. Dobbiamo continuare così e migliorare partita dopo partita e finire al meglio questa stagione. Gol presi? Li abbiamo analizzati con il mister, potevamo fare meglio. Dobbiamo commettere il meno errori possibile e aiutare i compagni. Kim? Stiamo provando a mettere a posto cosa vuole il mister, perché in Turchia giocava in un modo diverso. Deve abituarsi al nostro gioco, per ora stiamo andando bene. Ostigard? Siamo pronti a giocare, siamo quattro difensori centrali. Giocheremo tante partite, perciò dobbiamo essere pronti. Mercati? Quelli che sono partiti erano importanti, quindi i nuovi dovranno fare bene. Sono sicuro che faranno molto bene. Kvaratskhelia? Ha tutte le potenzialità per essere un campione. Punta sempre l’uomo ed è molto pericoloso. Responsabilità di gruppo? Sì. Anche l’anno scorso il mister ci aveva detto che dobbiamo essere tutti leader dentro e fuori dal campo. Dobbiamo aiutare i compagni, così si cresce come squadra. Attaccanti di altre squadre di Serie A? Anche quando giochi contro gente che ha meno nome e non interpreti bene la partita vai in difficoltà. Non solo i nomi importanti fanno la differenza. L’anno scorso quando abbiamo giocato bene contro le big abbiamo avuto pochi problemi. Lobotka? Lui tiene la palla e aiuta noi difensori nell’uscita. Anche con poco spazio proviamo ad uscire per iniziare un’azione pericolosa. Esordio al Maradona? Ne è passato di tempo dall’ultima partita. Siamo contenti di ritrovare il pubblico, speriamo di fare bene per portare a casa la vittoria. Scudetto? Come l’anno scorso, dobbiamo iniziare a giocare partita dopo partita e vincerle tutte, e alla fine speriamo di poter essere là e di poter lottare per lo scudetto”.