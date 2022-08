Gazzetta – Rottura totale tra Fabian e De Laurentiis: le conseguenze

Questo braccio di ferro sembra che stia prendendo una brutta piega, Fabian Ruiz è infatti considerato fuori rosa, lo riporta la Gazzetta della Sport.

Lo spagnolo si allena a parte da giorni, ma non per qualche acciacco, è in chiusura con il Paris Saint Germain. Nel caso la trattativa non dovesse andare in porto, il centrocampista avrà le stesse sorti di Arek Milik qualche anno fa, tribuna fino a gennaio.

Inoltre, l’acquisto di Ndombélé ha fatto capire le intenzioni della società, dimenticandosi dell’ex Betis.