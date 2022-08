Adesso è fatta: Tanguy Ndombele sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso lo scambio di documenti tra i due club.

Il centrocampista francese arriverà in prestito con diritto di riscatto. Cambiano leggermente le cifre dell’accordo: il Napoli pagherà 1 milione di euro per il prestito con diritto di riscatto, il riscatto è invece fissato a 32,5 milioni, 2,5 milioni in più rispetto alle cifre circolate ieri. Visite mediche confermate per domani.