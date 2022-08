Ultim’ora Sky – Napoli-Raspadori, nuova offerta al Sassuolo: i dettagli

Il Napoli è a lavoro per raggiungere un accordo con il Sassuolo e permettere l’arrivo di Giacomo Raspadori in azzurro. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ADL ha presentato una nuova offerta al Sassuolo. Sul piatto dell’offerta ci sono 29 milioni, anche se inferiore rispetto ai 30 richiesti dagli emiliani. Il problema principale tra i due club riguarda i bonus.

Il Napoli ha in mente bonus performanti, legati ai gol, agli assist e soprattutto all’accesso in Champions. Il Sassuolo, invece, li preferirebbe più raggiungibili, legati alle presenze e all’ingresso in Europa o Conference League. Si attendono aggiornamenti.