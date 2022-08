Tanguy Ndombele è in arrivo in Italia. Napoli e Tottenham avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista francese in maglia azzurra. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport domani il calciatore arriverà a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Il Napoli affonda il colpo a centrocampo, Ndombele arriva in prestito per il costo di un milione, il diritto di riscatto è stato fissato a circa 30 mln di euro. Si attende solo l’ufficialità.