Sky – Domani nuovo summit Napoli-Sassuolo per l’affare Raspadori

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Giacomo Raspadori. Secondo l’emittente televisiva le parole di ieri pre Juventus-Sassuolo dell’ad neroverde Carnevali confermano la volontà di arrivare ad una conclusione della trattativa sia in un modo che nell’altro. Raspadori ha già l’accordo con il Napoli, non manca molto all’accordo tra i due club, ma vi è ancora qualcosa che blocca la conclusione della trattativa. Il Napoli è fermo alla richiesta di 29 milioni più 5 di bonus, mentre il Sassuolo vuole 30 milioni più cinque di bonus, di cui almeno la metà facilmente raggiungibili. La distanza è poca, ma serve un ultimo sforzo per l’accordo totale.