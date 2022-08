Secondo la redazione di Sky Sports, tra il Napoli e il Sassuolo non filtra ancora l’ottimismo necessario per chiudere la trattativa. Tra i due club persiste la fumata grigia delle scorse ore. Il Sassuolo dal canto suo chiede 30 mln più 5 di bonus. Come tutte le trattative del Napoli al momento, il club che deve vendere, in questo caso il Sassuolo, ha necessità di chiudere la trattativa al più presto o in un senso o nell’altro per far terminare il mercato in uscita.