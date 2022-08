SKY – Il Napoli è arrivato a 29 milioni per Raspadori, ancora distanza col Sassuolo. Le ultime

Continua la trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni totali, che potrebbero essere così divisi 5 milioni per il prestito oneroso, 25 milioni per l’obbligo di riscatto e 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Il Napoli invece al momento offre 29 milioni di base fissa, ballano ancora alcuni milioni per chiudere l’operazione. Il Sassuolo non farà sconti, ma il Napoli spera di trattare ancora grazie all’accordo già raggiunto col giocatore.