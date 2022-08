GdS – Se sfuma Ndombele il Napoli andrà su Nandez

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è uscito allo scoperto: per il centrocampo si punta a Tanguy Ndombele, calciatore in uscita dal Tottenham. Il tecnico Antonio Conte lo ha escluso dal gruppo, indizio di come l’addio sia a un passo. Tuttavia, nel caso in cui l’affondo non dovesse andare a buon fine, il club azzurro ha pronta l’alternativa: si tratta di Nahitan Nandez, altro calciatore in uscita dal suo club di appartenenza. Da mesi, infatti, i suoi rapporti con il Cagliari non sono idilliaci, motivo per cui potrebbe lasciare i rossoblù. L’ex Boca Juniors è l’alternativa low-cost a Ndombele, con il calciatore che ha fatto sapere di gradire il possibile approdo in maglia azzurra.