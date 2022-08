SKY – Napoli scatenato: Giuntoli a Parigi per Navas. Accordo raggiunto per Ndombele!

Secondo la redazione di Sky Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe fatto un blitz a Parigi per sbloccare le trattative di Keylor Navas direzione Napoli e Fabian Ruiz direzione PSG. Il primo sarebbe stato relegato da Galtier come secondo di Donnarumma, mentre Fabian è in rottura col Napoli dopo che il giocatore ha rifiutato il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023.

Intanto sembra che il Napoli abbia trovato anche l’accordo per Tanguy Ndombele del Tottenham. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Ora si tratta con il giocatore per trovare l’intesa definitiva.