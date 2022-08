Lobotka esalta i nuovi acquisti: “Mi hanno letteralmente sorpreso”

Stanislav Lobotka si è detto entusiasta dei nuovi volti accorsi sotto il Vesuvio.

Proprio oggi a Radio Kiss Kiss Napoli il centrocampista slovacco si è fatto intervistare in esclusiva sul nuovo Napoli. Queste le sue parole: “I nuovi arrivi mi hanno fatto una grandissima impressione, sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di visto umano. Sono sicuro che ci daranno una grande mano, hanno allungato la rosa e ora siamo competitivi per tutte le competizioni. Ci aiuteranno anche a cambiare faccia durante le partite, a variare tatticamente di volta in volta”. Parole convinte quelle del metronomo partenopeo, pronto a confermarsi ad altissimi livelli dopo la sorpresa piacevolissima della scorsa stagione: una pedina fondamentale, l’ex Celta Vigo, che vuole fare la voce grossa nel nuovo centrocampo del Napoli.