Di Marzio – Il Napoli insiste per Raspadori: pronto un nuovo rilancio

Gianluca Di Marzio ha appena fornito novità importantissime su Raspadori-Napoli.

Infatti, secondo quanto è stato riportato dalla redazione del giornalista sportivo, il Napoli incontrerà a breve la dirigenza del Sassuolo per alzare la sua offerta: da 28 più 5 di bonus, infatti, gli azzurri vorrebbero arrivare a 30 milioni più 5 di bonus. Una parte dei bonus è facilmente raggiungibile, discorso diverso per l’altra metà; bisognerà vedere quale sarà la reazione del club neroverde che potrebbe vacillare davanti all’ennesimo rilancio dei partenopei che sono forti della volontà del calciatore. Vedremo quali saranno gli aggiornamenti della trattativa per Raspadori.