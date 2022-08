L’acquisto di Pinamonti non libera ancora Raspadori. A riferirlo è Luca Marchetti, esperto di calciomercato per SKY. Pinamonti è stato preso infatti dal Sassuolo per sostituire Scamacca. L’acquisto dell’ex Inter ha però una conseguenza: essendo l’acquisto più caro della storia del Sassuolo, il Napoli ha guadagnato 2 settimane per chiudere la trattativa, perché adesso c’è ancor più volontà nel cedere Raspadori.

Oggi non ci sono stati contatti tra De Laurentiis e Carnevali, il Napoli ha offerto 31-32 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili), ma al Sassuolo non bastano e non ha ancora inviato una risposta ufficiale agli azzurri. Ballano ancora 2-3mln di euro, le parti si stanno avvicinando lentamente.