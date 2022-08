Il Mattino – Nessun accordo con il Sassuolo per Raspadori! Previsto un altro incontro a breve

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano non è ancora il giorno di Raspadori al Napoli e, giunti a questo punto, non è detto che quel giorno ci sarà. Ieri Carnevali e De Laurentiis si sono incontrati per portare a termine la trattativa, ma non c’è stata la fumata bianca. La distanza tra domanda e offerta è ancora troppo grande. Forse Raspadori è stato promesso a qualche altra squadra, nonostante le smentite del Sassuolo che fa sapere di non avere necessità di vendere. Intanto è in programma un nuovo incontro per la prossima settimana, visto che il Napoli che già un accordo con il giocatore su 5 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione