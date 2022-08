GdS – Ancora non si chiude per Kepa, resta viva l’ipotesi Navas

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis e Spalletti hanno parlato anche ieri sera a cena, il tecnico vorrebbe maggiori certezze a pochi giorni dall’inizio del campionato. Meret ha scelto di “temporeggiare” e attendere che Giuntoli faccia la prima mossa per vedere poi gli scenari eventuali. Meret vuole giocare, anche a costo di rinnovare ed andare in prestito, ma non dovesse trovare la soluzione che lo aggrada potrebbe anche rimanere a giocarsi il posto con chi arriverà. Per Kepa il Napoli deve compiere un passo avanti alzando l’offerta fatta al Chelsea per il prestito secco. Il Napoli invece continua a giocare su più tavoli. Navas sarebbe in cima ai desideri di Spalletti se soltanto non fosse così difficile da prendere (il Psg non intende contribuire in modo eccessivo allo stipendio anche se ha aperto ad un prestito biennale). Di conseguenza, anche Contini (che andrà in prestito alla Samp) ed eventualmente Sirigu (potenziale vice di Kepa o Navas) al momento sono bloccati”.