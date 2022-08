CorrSera – Spunta un retroscena su Keylor Navas. Ecco quale

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato un sorprendente retroscena su Keylor Navas. Secondo il quotidiano per Raspadori la strada è tracciata ma non è ancora in discesa, nonostante l’incontro di ieri tra il presidente De Laurentiis e l’ad del Sassuolo, Carnevali. Resta una distanza di circa 10 milioni tra l’offerta del Napoli (30 milioni) e la richiesta del club emiliano (40). Per la porta servirà almeno un’altra puntata, così come per risolvere la questione dei bonus da riconoscere al Chelsea per il prestito del portiere Kepa. In alternativa, cresce l’idea Navas del Psg: il giocatore e la sua famiglia hanno iniziato a informarsi su club e città.