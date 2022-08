CdS – Il Sassuolo chiede 40 mln per Raspadori, Zerbin potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano il Napoli ed il Sassuolo sono lontani più o meno 10 milioni di euro per Raspadori. Nell’incontro di ieri in ritiro con da un lato De Laurentiis e Giuntoli, dall’altro Carnevali e Rossi: il patron azzurro ha offerto intorno ai 30 milioni di euro per l’attaccante della Nazionale, ma la richiesta di partenza dell’ad del club emiliano si aggira tra i 38 e i 40 milioni. Dopo un paio d’ore di colloquio, poi, le parti hanno interrotto la riunione con la promessa di aggiornarsi. Un gap che potrebbe essere limato inserendo a titolo di contropartita tecnica Alessio Zerbin, ventitreenne esterno offensivo reduce da una brillante stagione a Frosinone, ma non il cartellino di Adam Ounas. Si vedrà: la promessa è quella di parlarne ancora dopo una parentesi di inevitabili riflessioni. Meglio se al più presto , magari già a inizio settimana.