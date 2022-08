Luca Marchetti, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in merito alla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori: ”Carnevali e De Laurentiis entro il fine settimana si parleranno. Ulteriori manovre di avvicinamento sono state condotte dall’entourage di Raspadori che ha dato il suo avvallo all’operazione. Il Napoli offre 30 milioni, ma probabile che il Sassuolo ne chieda 40. Situazione in costante evoluzione”.