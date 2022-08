Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo profilo Twitter, ha parlato a proposito della trattativa che vedrebbe Giacomo Raspadori indossare la maglia del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, in questo momento sarebbe in corso un incontro tra il Napoli e il Sassuolo per il giocatore.