Mario Rui ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Anche se siamo una squadra più giovane abbiamo le stesse ambizioni dell’anno scorso. Ci danno tutti per spacciati, ma sarà uno stimolo in più per far bene. Obiettivo? Superare la fase a gironi in Champions e lottare per il vertice della classifica in campionato”.

“Spalletti ci stimola ogni giorno. Da quando lo conosco non è mai cambiato”.