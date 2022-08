Il Mattino – Kepa avanti su Navas! Sempre viva l’ipotesi Sirigu come vice

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano vi è trattativa a oltranza per convincere il Chelsea che conviene a tutti abbassare i bonus legati al prestito di Kepa. Ma ieri sera filtrava ottimismo, anche perché Ramadani, che pure sta amichevolmente facendo da mediatore, sta convincendo i Blues che Napoli è la migliore soluzione per rilanciare il basco e un investimento da 80 milioni. Kepa sta vincendo la volata su Navas e Mignolet, ma non ha ancora tagliato il traguardo: il belga del Bruges, 34 anni, non pare più disposto ad attendere i tempi del Napoli. Diversamente da Keylor Navas, 35 anni: perché il portiere del Psg dà un vantaggio. Ovvero il Psg sarebbe disposto a cederlo, dando sempre una mano al pagamento dell’ ingaggio, fino al 2024, dunque per due anni, dettaglio che stuzzica De Laurentiis. Kepa, invece, approderebbe solo con la formula del prestito secco (3 milioni) fino al 2023 e ingaggio che verrà pagato al 60-70 per cento dal Chelsea. Impossibile inserire la clausola del riscatto: perché il Napoli tra un anno non potrebbe mai accollarsi i 9 milioni di stipendio. Motivo per cui è vero che Kepa è il prescelto ma c’ è ancora da andare con i piedi di piombo. Ma in ogni caso, ci siamo: Kepa o Navas. E Meret vuole giocare. Lo Spezia è uscito allo scoperto, fa sul serio. Meret vuole andarci, non è un problema. Prima deve rinnovare e poi essere girato in prestito. Ma ci sono anche Torino e Leicester. Motivo per cui torna di moda anche Sirigu, pronto ad accettare il ruolo di alternativa a Kepa o a Navas.