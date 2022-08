GdS – Il Napoli vuole chiudere Kepa al più presto. Meret destinato allo Spezia

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano i valzer dei portieri deve ancora iniziare in casa Napoli, e non riguarderà soltanto Meret e Kepa perché avrà conseguenze anche su Contini e su un altro portiere, forse Sirigu. Per Kepa la vicenda si sta sviluppando in queste ore. De Laurentiis è in contatto con il Chelsea per spuntare un prezzo migliore sul prestito dello spagnolo e attento a definire tutte le clausole (compresi i bonus legati alle presenze di Kepa e agli obiettivi stagionali del Napoli). I tasselli devono andare tutti al loro posto e serve delicatezza. C’ è però chi è disposto a giurare che Kepa sarà in Italia già nel weekend e che quindi si metterà a disposizione di Spalletti. A Verona dovrebbe esserci lui tra i pali del Napoli. Di conseguenza, l’ amichevole di domani contro l’ Espanyol dovrebbe rappresentare l’ ultimo ballo per Alex Meret in maglia azzurra. Il desiderio del friulano è quella di andare a giocare e di farlo in una società che lo metta al centro del proprio progetto. Ecco perché lo Spezia è diventata l’ opzione primaria. Meret intende avere continuità di rendimento e sentire la fiducia che forse a Napoli gli è spesso mancata.