GdS – De Laurentiis si muove in prima persona per Raspadori! Incontrerà Carnevali per definire l’affare

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano si muoverà il presidente in prima persona per Raspadori dopo che il ds Giuntoli ha praticamente portato in tavola un piatto succulento. L’accordo per un quinquennale a partire da 2,4 milioni di euro e una base d’intesa con il Sassuolo (sui 30 milioni). De Laurentiis è pronto ad incontrare Carnevali per ribadirgli l’offerta da 30 milioni circa che il Napoli ha già messo sul piatto ma anche per discutere con l’amministratore delegato del club emiliano di tutti quei particolari che alla fine non sono dettagli.