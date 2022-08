La telenovela portieri in casa Napoli non ancora si è conclusa. Fra Kepa, Navas, Sirigu e la permanenza di Meret, il Napoli non ha ancora definito il suo numero 1. Sullo sfondo lo Spezia ha deciso di puntare tutto di Dragowski, uscito dai radar di Vincenzo Italiano. Dunque, è ancora in via di definizione il futuro di Alex Meret.