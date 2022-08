Secondo quanto appurato dall’ultimo allenamento in quel di Castel di Sangro tre azzurri: Ounas, Zedadka e Petagna hanno lavorato in maniera personalizzata. Ciò, dunque, potrebbe essere un serio problema per il mercato in uscita dei partenopei data la trattativa bloccata dal Monza per Petagna. Al contempo terapie per Ambrosino e Politano, quest’ultimo uscito infortunato dall’ultima amichevole contro il Girona.