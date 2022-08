CdS – Si cerca di chiudere per Kepa, ma Navas rimane sempre sullo sfondo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano per Kepa le parti lavorano all’accordo con i Blues; e dunque alle cifre Pressing sul Chelsea per chiudere mentre Keylor Navas resta in attesa: intesa vicina sul prestito e ai bonus richiesti dagli inglesi. Ma nel caso in cui gli ostacoli economici dovessero assumere i contorni di muri insormontabili, allora

bisognerebbe tirare fuori un piano B. Che a dirla bene sarebbe un altro piano A: Keylor Navas, certo. Il ds Giuntoli ha riaperto la pista con il Psg – e forse non l’ha mai chiusa – e tra l’altro la novità riguarderebbe proprio la formula: il prestito potrebbe essere biennale. Allora ecco, lo scatto per definire la telenovela inaugurata a giugno in assoluto silenzio e massima segretezza: portieri scorrevoli. La situazione è

piuttosto chiara: con il Chelsea si prova a trovare la quadra per Kepa; si prova a disegnare un cerchio milionario che in questa fase è ritenuto ancora eccessivo. Con l’entourage del giocatore non ci sono problemi, ma con i Blues restano aspetti problematici. Anche dopo l’incontro di mercoledì con Canales. L’intenzione? Farla finita al più presto, brindare e cominciare la preparazione in vista della prima con il Verona in agenda il 15 agosto, ma se la portata dell’investimento continuerà a essere considerata eccessiva si dovrà virare. E anche al volo: ecco perché Giuntoli ha ripreso a parlare con il Psg e con Navas con una certa intensità