CdM – Rush finale per Kepa! Dovrebbe arrivare in Italia per il week-end

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’affare Kepa Arrizabalaga. Secondo il quotidiano Kepa è il prescelto, ha convinto tutti in casa Napoli, Spalletti ne apprezza lo spessore internazionale e le capacità tecniche. Ha il 76% di precisione sui lanci lunghi, una caratteristica che può essere molto preziosa per le caratteristiche di Osimhen. Entro il weekend Kepa dovrebbe arrivare in Italia, le parti stanno lavorando per mettere a posto i dettagli sulla trattativa: bonus, condivisione dell’ingaggio di cui il Chelsea dovrebbe pagare una percentuale molto alta, tra il 70% e il 75%.