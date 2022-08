ULTIM’ORA Sky – Kepa, nessun passo in avanti: Keylor Navas resta un obiettivo

Continua a tener banco in casa Napoli la questione portieri. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro, parallelamente a Kepa, continua a monitorare Keylor Navas, in uscita dal Paris Saint-Germain.

Proprio il portiere costaricano potrebbe diventare una pista importante da seguire visto che continuano a non esserci passi in avanti col Chelsea per Kepa. Le due società lavorano infatti ad un prestito oneroso con il club inglese che contribuirebbe a pagare parte dello stipendio del portiere spagnolo.