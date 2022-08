Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che il trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli possa concludersi nelle prossime ore.

Il Sassuolo avrebbe aperto alla cessione, considerando la volontà dell’attaccante di andar via, ma non scende sotto i 30mln di euro. Il club azzurro ha già trovato un accordo con il giocatore a 2,4mln per quattro anni.

L’affare potrebbe chiudersi a breve.