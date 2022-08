Nel terzo test di questo precampionato, il Napoli ritorna a comandare sull’avversario. Contro il Girona a Castel di Sangro, finisce 3-1 per i partenopei. Nelle prime due amichevoli si erano visti molti difetti nella rosa di Spalletti, stasera invece si è vista una squadra totalmente diversa. Gli azzurri hanno reagito e piegato gli spagnoli negli ultimi 15 minuti di gara. La scelta di Spalletti di inserire, al 70′, ben nove giocatori per portare freschezza e lampi di qualità, hanno premiato l’ex allenatore dell’Inter. Prima l’autogol dell’ex Napoli, David Lopez, poi il pareggio degli ospiti, infine lo strappo partenopeo. Il 2-1 arriva da una diagonale geniale di Andra Petagna. Anche Kvaratskhelia si aggiunge alla lista dei marcatori. Dopo aver guadagnato un calcio di rigore lo trasforma con freddezza e delizia i tifosi con perle da grande giocatore. All’inizio del match un gol negato ad Osimhen. Ora inizia il countdown per l’ultima amichevole con l’Espanyol in programma sabato nel ritiro in Abbruzzo.