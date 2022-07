Protesta a Bari: “Ci è stato vietato sognare la Serie A”

A Bari l’atmosfera è più che rovente, tifosi in protesta per la decisione della FIGC. A riportare il tutto è stato Michele Salomone a Radio Marte:

“Atmosfera a Bari? La piazza ha preso male la decisione della Federazione, basta vedere i Social. È stata una decisione a sorpresa anche l’avvisaglia c’è stata in Calabria con un intervento di Gravina. Parlano di regole che sono cambiate in corso, ma quanti imprenditori investono in regime fiscale e poi se ne trovano in altro e non ci sono ricorsi? Io penso tutto al contenuto che al contenitore: il problema è stato risolto. Padre e figlio non parlano la stessa lingua. Luigi De Laurentiis dice che non hanno deciso ancora chi vendere, mentre il padre dice il contrario. A Repubblica ha detto che al Bari è impedito di andare in Serie A perché c’è il Napoli.