Durante la presentazione di Mathias Olivera è stato chiesto all’esterno azzurro a chi si ispirasse. Questa, la risposta dell’uruguagio:

“Mi è sempre piaciuto Martin Caceres, che ha giocato a lungo in Italia. Rispetto Theo Hernandez, so che è un calciatore forte e ha delle caratteristiche simili alle mie dal punto di vista offensivo, ma non mi piace questo confronto”.