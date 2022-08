Gravina sulle multiproprietà: “Abbiamo raggiunto due grandi obiettivi”

Ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla proroga della dismissione delle multiproprietà fino alla stagione 2028/29 che vede protagonista anche la famiglia De Laurentiis:

“Abbiamo così raggiunto due obiettivi, non ci saranno più multiproprietà nel calcio italiano e non ci saranno contenziosi. Vedo complicati dei campionati di attesa, anche perché la promozione genera un valore di mercato importantissimo. Ora abbiamo dato il tempo necessario per non strozzare gli imprenditori che hanno fatto grandi sacrifici”.