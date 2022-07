Gazzetta – Addio Mertens: il belga resterà in silenzio, non resterà in Italia

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’addio di Dries Mertens.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante belga abbia deciso di rimanere in silenzio per non intaccare il suo rapporto con il club azzurro.

Il suo futuro sarà fuori dall’Italia, considerando la volontà del giocatore di non ritrovarsi avversario della squadra partenopea. Allo stesso tempo, però, ha rifiutato offerta dal Quatar e dall’Arabia Saudita in quanto vorrebbe giocare il suo terzo Mondiale. Dunque, starebbe optando per un’offerta europea.