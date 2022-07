Repubblica – Previste oggi le visite mediche per Kim, le ultime

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione di mercato Kim Min-jae.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il coreano sia atteso oggi in Italia per le visite mediche, per poi trasferirsi al resort Aqua Montis di Rivisindoli (casa del club azzurro fino al 6 agosto).

Nella giornata di ieri, Giuntoli ha definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. Spalletti vuole avere il giocatore presto in rosa per testare la nuova coppia centrale in vista della prima di campionato contro il Verona.