Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare che il West Ham non sia interessato soltanto a Zielinski, ma anche a un altro giocatore del Napoli.

Si tratta di Fabian Ruiz. Il club inglese, infatti, avrebbe chiesto informazioni in merito al cartellino del giocatore, il quale non aveva considerato l’opzione di trasferirsi in Premier League.

Nel frattempo, la società azzurra pensa a delle soluzioni. Tra queste c’è Antonin Barak del Verona.