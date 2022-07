Di Marzio: “Il Napoli prepara l’assalto a Raspadori: cifre e dettagli

Secondo quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, pare che il Napoli sia pronto all’assalto a Giacomo Raspadori.

Il club azzurro sarebbe disposto a versare 30mln di euro per assicurarsi il giocatore, il quale avrebbe detto sì al trasferimento. Bisogna, però, ottenere anche l’approvazione del Sassuolo.

I neroverdi, dopo aver perso Scamacca, non vorrebbero cedere un altro attaccante. Per il momento, dunque, la trattativa sembrerebbe in salita. Dal canto suo, però, il Napoli ha la situazione contrattuale del calciatore.

Raspadori, infatti, ha ancora solo due anni di contratto con il Sassuolo: se la società non vuole perderlo a zero dovrà cederlo o fargli una proposta rinnovo convincente.