L’affare che vedrà il sudcoreano Kim Min-Jae trasferirsi dal Fenerbahce al Napoli è in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta Sky, il giocatore è ad un passo dal diventare un nuovo difensore azzurro per rimpiazzare Kalidou Koulibaly. Al momento è in corso la revisione dei contratti, e in caso di esito positivo si procederà con le visite mediche nella giornata di lunedì.