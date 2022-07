L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione centrocampo in casa Napoli. Secondo il quotidiano il club potrebbe aprire margini per il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz con uno stipendio da circa 3,3mln di euro a stagione. Questo potrebbe aprire uno spiraglio per la cessione di Piotr Zielinski al West Ham. il Ds Giuntoli però ha chiesto per il centrocampista polacco 50mln di euro pagabili in 3 esercizi.