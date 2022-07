Il Napoli è in campo per il primo allenamento a Castel di Sangro, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro estivo. Secondo quanto riporta TMW, Mathias Olivera è tornato in gruppo dopo l’infortunio e diversi allenamenti a parte. Inoltre, gli azzurri stanno indossando le divise che alludono a quelle che verranno presentate tra qualche giorno e utilizzate durante la stagione.