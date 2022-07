Oggi parte il ritiro di Castel di Sangro e subito allenamento a porte aperte

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritiro di Castel di Sangro che partirà oggi. Secondo il quotidiano comincia oggi il secondo ritiro estivo del Napoli. La partenza è prevista in mattinata, l’arrivo a Castel di Sangro poco prima di pranzo, la squadra resterà in Abruzzo fino al 6 agosto. Nel pomeriggio il primo approccio coi tifosi e con lo stadio Patini per la seduta pomeridiana agli ordini di Spalletti. Come a Dimaro, quasi sempre la squadra si allenerà due volte al giorno ad eccezione di quando ci saranno le amichevoli. Sette sedute saranno chiuse al pubblico. Da mercoledì è possibile acquistare online su Ticketone (30 euro curve e distinti, 40 le tribune) i tagliandi delle quattro amichevoli: 27 luglio contro l’Adana di Montella e Balotelli, 31 contro il Maiorca, 3 agosto contro il Girona e 6 agosto contro l’Espanyol. Lo stadio Patini sarà aperto a 5mila tifosi. Domani il Napoli svelerà i dettagli della campagna abbonamenti, via lunedì.