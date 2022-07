Aurelio De Laurentiis tornerà a parlare ai tifosi del Napoli. Il presidente del Napoli interverrà nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi che verranno trattatti, oltre al calciomercato, importanti novità sulla campagna abbonamenti e sulle maglie della prossima stagione. Su Mondonapoli.it, come di consueto, potrete seguire la diretta testuale per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del patron azzurro.