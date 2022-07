CdS – Si avvicina anche Simeone! Le cifre dell’affare

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano il mercato del Napoli prosegue e questa volta l’affare vicino sembra essere quello dell’attaccante del Verona. L’operazione si svolgerà con la seguente cifra e formula: dai 16 ai 17 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto. La medesima formula è quella che interesserà la cessione di Andrea Petagna alla matricola lombarda del Monza. Nell’idea di Spalletti, oltre ad essere alter ego di Osimhen, il Cholito potrebbe anche giocare al suo fianco o alle sue spalle. Lo scaligero appare, ormai, vicinissimo ai colori partenopei. Durante la giornata di ieri, la notizia secondo cui Cioffi non avrebbe convocato il Cholito per la gara amichevole contro l’Hoffenheim.