CdS – Mertens rifiuta le proposte di ADL e non ha ancora trovato squadra

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione legata a Dries Mertens. Secondo il quotidiano l’attaccante belga è libero di firmare per qualsiasi club, ma ha sempre messo il Napoli in cima alle sue priorità. Eppure l’intesa economica non è mai stata raggiunta nonostante lo sforzo fatto dal Napoli per avvicinarsi alle sue richieste. A Mertens De Laurentiis ha offerto prima 1,8 milioni, poi 2 e poi 2,4 milioni e lui ha rifiutato. Non ci sono stati nuovi capitoli dopo la proposta che l’attaccante ha respinto. Ce ne saranno in futuro Basterebbe fare un passo, ma oggi non trapela questa volontà.