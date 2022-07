CdS – Folto casting per il vice Meret! Cinque nomi in lista

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione portiere da affiancare ad Alex Meret. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti ha chiesto un altro portiere dopo l’addio di Ospina ed è in attesa di capire chi si alternerà con Meret. Il Napoli da tempo ha pensato allo svincolato Sirigu, ma sta sondando anche altre possibilità. L’idea della società è quella di puntare su un profilo esperto in prestito, piacciono Navas del Psg e Kepa del Chelsea, entrambi hanno un ingaggio fuori budget e per questo potrebbero arrivare solo con il sostegno dei due club al pagamento parziale dello stipendio. E’ stato proposto anche l’ex Juve e Fiorentina Neto, in uscita dal Barcellona. Piace il 32enne Trapp dell’Eintracht Francoforte, contratto in scadenza nel 2024, in cerca di nuove esperienze.